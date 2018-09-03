В стране сохраняется оранжевый код опасности в связи с корью

В стране сохраняется оранжевый код опасности в связи с корью

До 2 сентября были подтверждены 177 случаев кори. В то же время Национальное агентство общественного здоровья информирует, что в первые два дня сентября новых случаев зарегистрировано не было. 

Стоит отметить, что с 1 по 31 августа были зарегистрированы 140 подтвержденных случаев кори, а 83 подозрения на болезнь находятся на стадии проверки. Больше всего случаев заболевания корью на прошлой неделе были выявлены в Чадыр-Лунге, Вулканештах, Унгенах, Тараклии, Кагуле, Хынчештах, Кантемире и Окнице, пишет tv8.md.

В данной связи отмечается, что объявленный ранее оранжевый код опасности в связи с корью продолжает действовать на всей территории страны.

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md