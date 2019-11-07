В стране проходит информационная кампания о досудебном разрешении споров в случае ДТП

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Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) запустила информационную кампанию на тему досудебного урегулирования споров в случае аварий. В рамках кампании будут транслироваться видеоролики на тему мирного урегулирования споров при незначительных ДТП, в которых никто не пострадал, а ущерб незначителен.

Как передаёт moldpres.md, такие споры могут быть урегулированы без участия полиции на месте происшествия. Соответственно, участники ДТП не будут оштрафованы. Вместо этого водители, виновные в аварии, будут оштрафованы страховщиками путём увеличения страхового взноса на следующий год.

Процедура действует с 8 сентября текущего года. Она применима для всех ДТП, произошедших на территории Молдовы, в которых участвовали только два автомобиля, и в результате был причинён незначительный материальный ущерб в размере не более 10 000 леев. В таких случаях, если оба водителя согласны с тем, кто признан виновником аварии, они заполняют “протокол о досудебном урегулировании ДТП”.