В стране продлён жёлтый код в связи с образованием льда на водоёмах

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Государственная гидрометеорологическая служба продлила код метеоопасности в связи с образованием льда на водоемах. Предупреждение действительно до 25 января.

По мнению специалистов, в течение отчётного периода на реках и водохранилищах страны лёд будет слишком хрупким, а выход на него будет представлять повышенную опасность. В гидрометеорологической службе просят любителей рыбалки быть осторожными, а родителей – лучше присматривать за детьми. Также рекомендуется избегать любых действий на водных бассейнах, а также вокруг них, пишет moldpres.md.

Спасатели призывают население в случае экстренной необходимости звонить в службу 112.