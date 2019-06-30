В столичных троллейбусах уже выдают билеты нового образца (ФОТО)

В столичных троллейбусах уже выдают билеты нового образца (ФОТО)

Несмотря на то, что билеты нового образца должны были быть пущены в оборот лишь в понедельник, 1 июля, их уже выдают в общественном транспорте. Один из пассажиров опубликовал фото нового талончика на своей странице в соцсети. 

Он утверждает, что билет ему выдали в троллейбусе №22 вчера, 29 июня, пишет tv8.md.

Стоит напомнить, что Управление электротранспорта решило обновить билеты в связи с участившимися случаями их подделывания. Новые талончики содержат защитные элементы, которые, как считают в RTEC, спасут их от фальсификации.

 

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