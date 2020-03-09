В столичных школах и детсадах усилят меры по профилактике коронавируса

0

Муниципальные власти распорядились, чтобы менеджеры школ и детских садов принимали дополнительные меры по профилактике коронавируса нового типа. Вице-примар Анжела Кутасевич сообщила, что по утрам медработники будут проводить обходы в учебных заведениях. Каждого ребёнка будут проверять, а при обнаружении признаков болезни – изолировать в специально оборудованное помещение до прихода одного из родителей.

Кроме этого, по словам Анжелы Кутасевич, медработники будут обследовать воспитателей, нянек и учителей. В случае необходимости медперсонал школьных и дошкольных учреждений будет обращаться за помощью к коллегам из государственных медико-санитарных учреждений, передаёт deschide.md.

Сотрудники учебных заведений обязаны следить за тем, чтобы в каждом санузле были средства личной гигиены, а возле каждой раковины находилась информация мерах профилактики. Кроме этого, на этой неделе во всех учебных заведениях столицы пройдёт урок «Час здоровья», во время которого преподаватели и воспитатели расскажут детям о эпидемиологических правилах.