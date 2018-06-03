В столичных пенитенциарах проголосовали более 75% заключенных

Так, из 774 человек, лишенных свободы, приняли участие в выборах 586, а 188 – отказались.

Об этом порталу unimedia.info рассказала глава департамента пенитенциарных учреждений Алена Кептэнару.

Согласно закону, имеют право голосовать только заключенные, имеющие кишиневскую прописку и отбывающие наказание в пределах муниципия.

Напомним, в первом туре выборов генпримара бывший премьер-министр страны Влад Филат, заключенный в пенитенциаре №13, проголосовал, то время, как предприниматель Вячеслав Платон отказался это сделать.

Напомним, сегодня проходит второй тур выборов генерального примара Кишинева. За победу борются два кандидата: кандидат ПСРМ Ион Чебан, занявший первое место в первом туре голосования, и кандидат так называемых проевропейских сил Андрей Нэстасе. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.