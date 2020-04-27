В столичных парках дополнительно продезинфицируют урны и скамейки

В столичных парках дополнительно продезинфицируют урны и скамейки

Скамейки и мусорные контейнеры в столичных парках будут подвергаться более тщательной дезинфекции, поскольку с 27 апреля Комиссия по чрезвычайным ситуациям сняла ограничения на прогулки. Об этом заявил  начальник Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Ион Бурдюмов.

Глава ведомства отметил, что действия по дезинфекции в парках будут способствовать предотвращению заражения коронавирусом. Для этих целей румынская компания передаст муниципалитету 20 тонн дезинфицирующего средства. Пожертвование должно поступить на этой неделе, пишет ipn.md.

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