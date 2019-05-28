В столичных озёрах живут опасные бактерии: специалисты запрещают купаться и даже загорать на пляжах (ВИДЕО)

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Опасные бактерии и яйца гельминтов живут практически во всех озёрах и на пляжах Кишинёва. Несмотря на то, что специалисты настоятельно рекомендуют не купаться и даже не загорать на столичных пляжах, говоря о том, что это может привести к диарее или заболеванию кожи, многие смельчаки всё же закрывают глаза на советы.

В образцах, взятых на пляжном песке парка «Ла Извор», были найдены яйца гельминтов. Однако многие забыли о списке болезней, к которым могут привести паразиты и отправились туда отдыхать и загорать. Паразиты – это не единственная проблема, на пляжах были найдены горы грязи, но отдыхающие говорят, что им некуда деваться и они вынуждены здесь загорать, передаёт protv.md.

По мнению специалистов Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), пляж парка «Ла Извор» не единственный загрязнённый пляж столицы. Врач-гигиенист НАОЗ Тудор Пую сообщил, что кишечные бактерии и энтерококки были обнаружены в зонах отдыха «Валя Морилор», «Валя Трандафирилор», «Рышкань». Паразиты, которые были найдены в столичных пляжах, могут стать причиной диареи и заболеваний кожи, считают врачи.

– Не существует никаких радикальных мер по отношению к воде, так как озёра находятся в местах, незащищённых от внешнего загрязнения. Русла столичных озёр не очищались более 20-и лет, – рассказал Тудор Пую.

Специалисты рекомендуют садиться на траву или на скамейки, если есть желание принять солнечные ванны. И даже в таком случае, сразу по приходу домой, необходимо сходить в душ.