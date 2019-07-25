В столичных многоэтажках продолжаются дезинсекционные работы

В столичных многоэтажках продолжаются дезинсекционные работы

Первый этап проведения дератизационных и дезинсекционных работ в жилых кварталах муниципального фонда завершён. Недавно был начат второй этап: в многоэтажных жилых домах ведётся борьба с блохами.

Как передаёт ipn.md, на первом этапе были проведены соответствующие работы примерно в 2 500 многоэтажных домах муниципальных предприятий и ассоциаций собственников. В некоторых местах эти работы прошли неоднократно по запросу администраторов жилых домов и жильцов.

Второй этап дезинсекции и дератизации планируется завершить к концу лета. Однако до октября работы будут ещё проводиться по запросу.

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