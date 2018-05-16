В столичные парки вернутся ларьки с прохладительными напитками и мороженым

После того, как ранее примэрия решила эвакуировать из кишиневских парков все торговые точки, администрация города передумала и постановила вернуть мобильные киоски на улицы столицы.

По предварительной информации, они возобновят свою деятельность в летний период и будут торговать прохладительными напитками и мороженым. Места размещения точек установит Управление торговли муниципия, после чего будет решено и когда они начнут свою деятельность.

Стоит отметить, что примэрия постановила убрать киоски из центрального парка Кишинева еще в начале октября, после чего точки продажи исчезли и их других парков города. Решение, однако, возмутило многих кишиневцев.