В столичные магазины уже завезли Новый год: ёлочные игрушки и украшения начали вовсю продавать за 2 месяца до праздника (ВИДЕО)

После того, как старт подготовки к Новому году был дан ещё на Дне города, когда ёлка и другие новогодние символы были установлены в центре столицы, в магазины уже завезли праздничный декор. Продавцы предлагают клиентам разноцветные гирлянды и шарики, хотя до Нового года ещё чуть меньше двух месяцев.

Некоторые столичные магазины и прилавки на базарах выглядят так, будто сегодня Новый год, передаёт protv.md. В них сверкают гирлянды разных цветов, а на полках лежат игрушки и Деды Морозы разных размеров.

Судя по всему в этом году в моде елочные шарики тёмных оттенков, а продавцы позаботились предоставить клиентам большой выбор. Так, например, можно приобрести коробочку коричневых шариков за 50 леев или коробочку с чёрными и золотистыми за 166 леев. Белые медведи, олени, снеговики ждут, когда окажутся в домах покупателей. Для того, чтобы выйти из магазина с игрушечным Дедом Морозом, клиенту нужно оставить от 100 до 1 700 леев, в зависимости от его размера.

Продавцы говорят, что решили выставить товар пораньше, так как ближе к празднику слишком большой наплыв клиентов. Однако многие покупатели не торопятся приобретать новогодний декор, так как считают, что ближе к празднику цены упадут. По словам продавцов, на следующей неделе в магазины будут завезены искусственные ёлки и специальные новогодние подарки.