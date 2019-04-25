В столичном зоопарке появились новые питомцы

В столичном зоопарке появились новые питомцы

Число питомцев кишинёвского зоопарка увеличилось этой весной на 50 животных, передаёт moldpres.md. По словам замдиректора зоопарка Сергея Пынзаря, за последние 3 месяца многие животные дали потомство.

– На 10 особей увеличилось количество енотовидных собак. Недавно появилось на свет 8 камерунских коз.  Дали потомство муфлоны, кенгуру и сурикаты. А ещё у нас теперь есть 2 ослика и верблюжонок, – расказал Пынзарь.

Кишинёвский зоопарк работает с 9 мая 1978 года. В настоящее время здесь можно увидеть более 1 000 животных со всех континентов, даже из Антарктиды. В числе питомцев – рыси, ламы, верблюды, лев, тигр, медведи, обезьяны, золотые фазаны, полярные совы, орлы и др.

Стоимость входного билета для взрослых – 30 леев, для студентов и пенсионеров – 5 леев. Для детей до 7 лет вход бесплатный.

 

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