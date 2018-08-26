В столичном заведении произошла пьяная драка между тремя товарищами

Скандал случился прошлой ночью в одном из заведений в столичном секторе Ботаника.

Между тремя приятелями в возрасте от 30 до 33 лет вспыхнула ссора во время совместного распития спиртных напитков, пишет publika.md. Успокаивали и разнимали дерущихся мужчин сотрудники частного охранного агентства. На место происшествия прибыла полиция.

После того, как хулиганы в наручниках были сопровождены в инспекторат полиции, один из них вспомнил, с чего начался их конфликт. По его словам, бармен подумал, что один из мужчин пристаёт к барменше, и с этого момента началась драка.

Даже в инспекторате полиции агрессивные мужчины не могли успокоиться и продолжали свой спектакль. За хулиганство им грозит штраф до 1 500 леев или общественные работы.