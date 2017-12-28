В столичном секторе Чеканы появится парковка для Центра догоспитальной медицины

Соответствующее распоряжение издал вице-примар Кишинева Нистор Грозаву.

Таким образом, парковка для Центра догоспитальной медицинской помощи будет создана па адресу Игорь Виеру 15/2 на участке возле многоквартирного дома, сообщает realitatea.md.

Проект обустройства парковки будет разработан и представлен впоследствии Генеральному управлению архитектуры, урбанизма и земельных отношений; Отделу надзора над транспортом и дорожным движением Управления полиции муниципия Кишинев и Генеральному управлению транспорта и путей сообщения.

Разрешение на создание парковки будет выдано Управлением транспорта после представления проекта.