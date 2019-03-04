В столичном роддоме мать отказалась от своего ребенка

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Информация была представлена в рамках оперативного заседания в примэрии и.о. главы Управления по защите прав детей Лучией Качук.

По ее словам, в настоящее время представители управления беседуют с матерью и пытаются убедить ее в том, чтобы ее вместе с малышом разместили в специальном центре.

– Там хорошие условия. И за ребенком будут следить, и у матери будет крыша над головой. Надеемся, что вопрос удастся решить, – сказала она.

Качук также отметила, что ранее были ситуации, когда матери поначалу отказывались от детей, но вскоре они возвращались за своими малышами.