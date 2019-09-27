В столичном парке “Валя Морилор” в субботу пройдёт сезонная ярмарка

В столичном парке “Валя Морилор” в субботу пройдёт сезонная ярмарка

В эту субботу, 28 сентября, в парке “Валя Морилор” в столичном секторе Центр состоится сезонная ярмарка. Отечественные производители предложат покупателям груши, яблоки, айву, виноград и другие сезонные фрукты и ягоды.

Организаторы ярмарки приглашают всех желающих посетить мероприятие и поддержать отечественного производителя, передаёт unica.md. На ярмарке можно будет найти и приобрести следующие продукты: сливы, чернослив, виноград, яблоки, мёд, малину, сладости из малины, шоколад ручной работы, аронию, ягоды годжи, сушёные яблоки, айву и груши, орехи в мёде, травяные чаи, лаванду, эфирные масла, органическое мыло и шампуни, эко-муку, малиновый ликёр, сладости из черники, смородины и тыквы и т.д.

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