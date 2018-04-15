В столичном парке Porsche с пьяным водителем врезался в дерево (ФОТО)

В столичном парке Porsche с пьяным водителем врезался в дерево (ФОТО)

Инцидент произошел накануне, 14 апреля, во второй половине дня в парке La Izvor.

Там автомобиль Porsche оказался серьезно помят после того как влетел в дерево, пишет unimedia.info.

По словам очевидцев, в автомобиле находились два человека, и оба – в состоянии алкогольного опьянения. Также свидетели рассказали, что находящиеся в Porsche хотели напугать нескольких собак, однако не справились с управлением.

Все обстоятельства аварии предстоит установить полиции.

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