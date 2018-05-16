В столичном парке подростки-разбойники избили девушку, выполнявшую утреннюю пробежку

Криминал продолжает процветать в парках Кишинёва. На этот раз трое выпивших подростков решили обогатиться за счёт молодой девушки, которая выполняла утреннюю пробежку в парке Долина Роз.

Страшную историю рассказала подруга пострадавшей в паблике «Кишинёвская группа взаимопомощи» на Facebook, так как сама жертва нападения боится за собственную жизнь и получила сильнейший стресс в связи со случившимся.

По словам жертвы, нападение случилось 10 мая приблизительно в 8:30 утра в парке Долина Роз напротив ТЦ Джамбо. Трое подростков лет 16-18: парень с собакой и две девушки сидели на скамейке с бутылкой пива. Девушки, одетые в чёрную одежду, с тёмными волосам и чёрным макияжем сразу перегородили жертве путь и спросили время. Однако жертва не взяла с собой телефон и не смогла ответить, после чего злоумышленники накинулись на неё с кулаками.

– Она схватила меня и начала бить ногой в дыхалку. Вцепилась в волосы и залезла рукой мне в куртку – искала там цепочку. Потом я заметила, что вторая подходит ко мне и у нее в руках что-то металлическое и острое, то ли нож, то ли шприц. Я стала выворачиваться. Они меня повалили на землю и стали бить. Я вывернулась и убежала, – рассказала сама жертва, чьи слова процитировала автор поста.

По её словам, женщина, которая стала свидетелем нападения, помогла девушке и вызвала полицию, которую в итоге пришлось ожидать 42 минуты. Жертва разбоя тут же заполнила заявление и сняла побои, но полиции до сих пор не удалось наказать виновных.

Пользователи соцсети возмущены случившимся, а многие подтвердили, что не раз видели этих подростков в парке.

– Я видела их тоже. Они трутся там, около тарзанки, – И раньше их видала там, возле Долины Роз. Как свора мертвецов кучей стояли. Жуть, – О боже! Всегда этого боялась, поэтому бегаю со своим другом доберманом, и ни у кого вопросов по поводу времени не возникает. Я представляю какой стресс у бедной девушки. Таких ублюдков надо наказывать по всей строгости, чтобы другим неповадно было, – Теперь без шокера туда гулять не пойду, – У нас детский садик находится рядом с парком, и мы по утрам с дочкой ходим пешком через парк в садик, иногда дочу водит бабушка. Боже мой! Больше никогда не отпущу их самих! – Нужно теперь с “пугачем” ходить, или с газовым баллончиком, – пишут они.