В столичном парке несовершеннолетний украл у мужчины рюкзак с ценными вещами

Сотрудники Инспектората полиции сектора Буюкан арестовали 17-летнего уроженца Страшенского района по подозрению в совершении грабежа. Ранее юноша был судим за подобные преступления.

Как сообщает пресс-служба полиции, инцидент произошёл в столичном парке «Штефан чел Маре» в ночь на 14 августа. В результате расследования было установлено, что юноша открытым образом украл у 29-летнего мужчины рюкзак, в котором находились ценные вещи. Таким образом, злоумышленник нанёс потерпевшему материальный ущерб в размере 2 650 леев.

В ходе допроса несовершеннолетний признал свою вину и рассказал правоохранителям, что совершил грабёж из-за отсутствия денег. Было установлено также, что ранее парень был судим за совершение кражи и грабежа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнему грозит тюремное заключение от 5 до 7 лет.