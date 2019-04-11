В столичном парке найден повешенным мужчина

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Несколько часов назад в одном из столичных парков нашли повешенным мужчину. Страшную находку сделал прохожий, который впоследствии позвонил в полицию.

На место происшествия прибыла оперативная группа сектора Чеканы и судмедэксперт. Ии предстоит выяснить все обстоятельства трагедии, передает deschide.md. По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, речь идёт о мужчине лет 50-60. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти, что говорит о вероятном самоубийстве.

– У погибшего не было при себе никаких документов, которые могли бы помочь в идентификации его личности. Полиции предстоит установить его личность и выяснить причину, по которой он решился на суицид, – сообщила Наталья Стати.