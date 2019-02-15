В столичном детском саду сняли на видео, как воспитательница бьёт ребёнка (ВИДЕО)

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Шокирующие кадры были сделаны в столичном детском саду №46. Очевидец снял на видео, как воспитательница несколько раз ударила ребёнка, отчего тот упал. Работница детского сада прикрывается тем, что вот уже неделю она пребывает в стрессовом состоянии.

На кадрах видно, что дети вместе с воспитателем поют, а в один момент женщина ударила одного из мальчиков, схватила его за руку, потрясла немного и толкнула его на пол. Но и после этого горе-воспитатель не угомонилась, а схватила ребёнка за руку, подняла его и вновь потрясла и ещё раз ударила. И что немаловажно, это происходило на глазах у других детей. Такое поведение воспитателя было вызвано тем, что мальчик вышел из своего ряда, когда все пели, пишет protv.md.

По словам автора видео, воспитательница не заметила, когда она вошла, потому не сдерживала своих эмоций. Женщина сделала ей замечание, а воспитатель сказала, что у неё нет другого выбора, так как мальчик её не слушал.

– Я разговаривал с внуком и спросил, бьёт ли воспитательница других детей. Он сказал, что бьёт тех, кто себя плохо ведёт. Она позволяет себе кричать на детей, быть с ними грубой, – рассказал дедушка мальчика.

Сама воспитательница сказала в свою защиту, что в тот день, когда это произошло, у неё был нервный срыв и она сожалеет, что так поступила. По её словам, она вышла из себя, потому что ребёнок разбросал игрушки.

– У меня был нервный срыв. Не думаю, что сами родители не повышают голоса на своих детей. Детей много, они не слышат, мы не можем говорить шепотом, – сказала воспитательница.

После этого инцидента воспитательница взяла больничный. Директор сада утверждает, что воспитательнице придётся уволиться, так как в детском саду насилие непозволительно.