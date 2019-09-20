В столичном детском саду прошли учения по пожарной безопасности (ФОТО)

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Сотрудники ГИЧС провели занятия по основам безопасности жизнедеятельности для детей. Мероприятие было организовано в столичном детском саду №12.

Специалисты обучили более 70 детей основным правилам безопасности и поведения при пожарах. Юным слушателям рассказали о рисках игр с огнём и продемонстрировали оборудование, используемое спасателями для борьбы с огненной стихией. Малыши также поучаствовали в импровизированном тушении пожара.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям уделяет особое внимание подобным тренингам, которые систематически проводятся в учебных заведениях страны с целью предотвращения рисков среди несовершеннолетних.