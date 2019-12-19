В столичном детсаду вымогают деньги за подарки, предоставленные примарией безвозмездно. Чебан: “Мы примем меры!”

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Об этом сегодня на заседании столичного мунсовета заявил генпримар Кишинева Ион Чебан Так, он рассказал, что, согласно поступившей к нему информации, в одном из столичных детских садов просят платить за подарки детям к новогодним праздникам, предоставленные примарией Кишинева.

– Мы примем меры в отношении администрации детсадов, где такое происходит. Это не должно повториться, – сказал Чебан.

Он поручил вице-примару Анжеле Кутасевич и главе Управления образования, культуры, молодежи и спорта Родике Гуцу взять под личный контроль ситуацию, а также на ближайшем оперативном заседании служб примарии отчитаться о проверке по этому вопросу.

Напомним, что муниципалитет выделил деньги на подарки к Новому году воспитанникам детским садов. Уже приобретено 30825 подарков на сумму 719 тысяч леев.