В столичном Дендрарии будет обустроен новый вход (ВИДЕО)

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В ближайшее время у кишинёвского Дендрария появится новый вход – со стороны улицы Константина Стере. Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник Партии социалистов Александр Одинцов.

По его словам, вход будет полностью обустроен за счёт частной компании, что абсолютно не значит приобретение этой фирмой индульгенции.

– По инициативе фракции социалистов несколько раз проводились публичные обсуждения развития парка Дендрария. Идей было много, некоторые из них – это обустройство новых входов-выходов для удобства кишинёвцев с улицы Щусева, Стере и Кока, электронный входной билет, – добавил Одинцов.