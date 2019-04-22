В столичном аэропорту задержали гражданина Турции с поддельной английской визой

В столичном аэропорту задержали гражданина Турции с поддельной английской визой

В Кишинёвском международном аэропорту пограничники задержали гражданина Турции, у которого в паспорте была вклеена английская виза с признаками фальсификации. По предварительным данным, документ был подделан на Украине, а затем попал в Молдову через приднестровский регион.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели, на маршруте “Кишинёв-Лондон”. Тщательная проверка с помощью специальной техники подтвердила, что виза была поддельной.

На основании полученных данных 30-летнему гражданину Турции было запрещено покинуть Молдову. Сомнительный паспорт был изъят и направлен на дополнительную экспертизу.

Обстоятельства инцидента выясняются. Задержанный будет наказан за хранение и использование поддельных официальных документов.

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