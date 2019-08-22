В столичном аэропорту сотрудники СИБ обнаружили источники радиации (ФОТО)

В столичном аэропорту сотрудники СИБ обнаружили источники радиации (ФОТО)

За последние три месяца сотрудниками Службы информации и безопасности было выявлено более 60 радиоактивных источников, находящихся вне правового контроля. Последний случай выявления и обезвреживания радиоактивного источника был зарегистрирован 20 августа около Международного аэропорта Кишинёва.

По данным СИБ, примерно 30 обнаруженных радиоактивных источников находились вблизи датчиков РИО-3 – устройств, используемых на самолётах советского типа для расчёта толщины слоя льда. В итоге экономический агент был проинформирован о необходимости сдачи нерабочих устройств в специализированные учреждения во избежание возможного нанесения вреда здоровью и безопасности населения, пишет realitatea.md.

Сотрудники СИБ регулярно проводят мероприятия по выявлению радиоактивных и токсичных источников, которые могут нанести серьёзный ущерб национальной безопасности, населению и окружающей среде.

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