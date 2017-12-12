В столичном аэропорту появились терминалы для вызова такси (ФОТО)

На период тестирования установлено два аппарата.

Согласно пресс-релизу Кишиневского международного аэропорта, терминалы были установлены для улучшения качества обслуживания пассажиров и ограничения незаконных пассажироперевозок. На экране терминала на румынском, русском и английском языках транслируется информация о количестве доступных машин по классам, с соответствующими надписями «Стандарт» и «Комфорт».

Информация о количестве доступных машин обновляется ежесекундно. Как только происходят изменения, они моментально отражаются на экране. Если количество доступных машин определенного класса равно нулю, этот класс не отображается на экране (не отображается кнопка вызова машин соответствующего класса).

В случае, если доступных машин на данный момент нет, эта информация также отображается на экране до тех пор, пока в очереди не появится хотя бы одно свободное такси.

Для того, чтобы заказать такси, нужно выбрать предпочитаемый класс машины, нажав на кнопку «Стандарт» или «Комфорт». После этого терминал распечатывает талон, на котором указана информация о доступном автомобиле (класс, модель, регистрационных номер).

Машина доступна только в течение ограниченного времени (10-15 минут, что может измениться в дальнейшем; сейчас функция находится в тестовом режиме). Если в течение указанного времени (будет уточнено в результате тестирования) пассажир не подходит к автомобилю, заказ аннулируется, а такси возвращается в очередь, в рубрику «Доступные такси».

Интерфейс программы разработан на трех языках – молдавском, русском и английском. При выборе языка коммуникации и класса автомобиля информация на талоне печатается на выбранном языке.

В случае возникновения сложностей с сетью или отсутствием данных, на экране отображается информация о том, что услуга временно недоступна. В случаях, когда услуга недоступна, как и для пассажиров, заказывающих такси из зала прилетов аэропорта, заказы распределяются диспетчерами компании, работающими в зале прилета и на обустроенной парковке для такси.