В столичной маршрутке поймали карманника, который успел вытащить у пассажира кошелёк (ВИДЕО)

0

Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали с поличным 40-летнего жителя столицы за кражу. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл в пассажирском микроавтобусе №171. Во время поездки подозреваемый вытащил из сумки 32-летней пассажирки кошелёк, в котором были деньги и документы. Причинённый ущерб был оценён в 520 леев.

Нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. В соответствии с законодательством, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет и штраф в размере от 27 500 до 67 500 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.