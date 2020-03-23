В столичной маршрутке поймали карманника, который успел вытащить у пассажира кошелёк (ВИДЕО)

В столичной маршрутке поймали карманника, который успел вытащить у пассажира кошелёк (ВИДЕО)

Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте задержали с поличным 40-летнего жителя столицы за кражу. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

Инцидент произошёл в пассажирском микроавтобусе №171. Во время поездки подозреваемый вытащил из сумки 32-летней пассажирки кошелёк, в котором были деньги и документы. Причинённый ущерб был оценён в 520 леев.

Нарушитель был задержан и доставлен в инспекторат. В соответствии с законодательством, ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет и штраф в размере от 27 500 до 67 500 леев.

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