В столичной маршрутке карманник украл портмоне у невнимательной жертвы: рецидивиста удалось задержать (ВИДЕО)

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Сотрудники Отдела по борьбе с правонарушениями в общественных местах и городском транспорте совместно с полицейскими сектора Рышкановка задержали 42-летнего жителя Кишинёва за совершение кражи. Ранее мужчину судили за аналогичные правонарушения.

Инцидент произошёл в микроавтобусе №171. Во время поездки, воспользовавшись невнимательностью 56-летней женщины, мужчина вытащил из её сумочки портмоне с документами и деньгами. Ущерб, причинённый жертве, составил 535 леев.

Вскоре злоумышленник был задержан. Мужчина признал свою вину. Украденные вещи были впоследствии возвращены жертве.

Согласно действующему законодательству, нарушителю грозит штраф в размере до 42 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 2 лет.