В столичной квартире взорвалась граната: есть пострадавшие

0

Три человека, среди которых 17-летняя девушка, были доставлены в больницу после того, как в квартире, где они находились, взорвалась граната. Инцидент произошёл в ночь на 20 июня на бульваре К. Негруцци в столичном секторе Центр.

По словам пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, о взрыве сообщили жильцы дома, которые услышали громкий звук, передаёт deschide.md. На место происшествия прибыла оперативная группа Инспектората полиции сектора Центр.

– Было установлено, что в квартире проживают 4 человека в возрасте от 17 до 23 лет, а взрыв произошёл на кухне. Три человека были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Предполагается, что источником взрыва стала граната, – сообщила Стати.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Обстоятельства случившегося выясняются.