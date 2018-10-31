В столичной клинике скончался заключённый с сердечной патологией

Вчера, 30 октября, приблизительно в 19.00, в столичной больнице Novamed скончался заключённый пенитенциара №16 в Прункул. На его теле не было найдено следов насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений, 66-летний мужчина был приговорён к 8 годам лишения свободы и находился на медицинском учёте с острой сердечно-сосудистой патологией. С 12 октября текущего года заключённый проходил лечение в пенитенциаре №16 в Прункул.

В результате ухудшения состояния здоровья немедленно была вызвана служба 112, а пациент был госпитализирован в столичную больницу Novamed для оказания необходимой медицинской помощи. Несмотря на усилия реаниматологов, задержанный скончался.

О произошедшем были оповещены родные заключённого, прокуратура, Инспекторат полиции сектора Буюканы и народный адвокат.