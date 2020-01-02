В столичной кебабной мужчина угрожал покончить с собой: полицейские вели переговоры несколько часов (ВИДЕО)

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Мужчина схватил ножи, которые повара используют для срезания мяса, и приложил их к горлу, угрожая покончить с собой. На место происшествия приехали полицейские.

Инцидент произошёл на улице Измаил в центре Кишинёва. По словам очевидцев, мужчина прошёл в зону, где находятся повара и, схватив два ножа, приложил их к горлу. Он угрожал, что покончит с собой, передаёт deschide.md. По данным пресс-секретаря столичной полиции Натальи Стати, на место происшествия прибыл экипаж полиции. Было установлено, что 39-летний мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Спустя несколько часов переговоров, мужчина сдался полицейским. Его отвезли в Республиканский наркологический центр. Специалисты отобрали у мужчины анализы, чтобы определить, находился ли он в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет tv8.md.