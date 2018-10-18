В столичной больнице скончался тяжелобольной заключённый

Сегодня, 18 октября, в столичной больнице «Святой Троицы» скончался 62-летний заключённый из пенитенциара №16 – Прункул. На его теле не было найдено следов насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба Департамента пенитенциарных учреждений, мужчина находился на медицинском учёте с различными хроническими патологиями. Его состояние здоровья ухудшилось 4 октября, в результате чего был госпитализирован.

Несмотря на лечение, которое получал заключённый, а также на вмешательство врачей и попытки вернуть его к жизни, приблизительно в 08.25 мужчина скончался. О произошедшем уже оповестили родных заключённого, прокуратуру, полицию и народного адвоката.

Напомним, что на прошлой неделе в Молдове скончались 4 заключённых.