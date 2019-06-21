В столичной больнице скончался младенец: родители обвиняют врачей в халатности (ВИДЕО)

0

Ужасная трагедия произошла в семье из Кишинёва. Их месячный ребёнок скончался после того, как был госпитализирован с высокой температурой в больницу №1, а врачи поставили диагноз «на глаз». Они сказали, что соберут анализы только утром, с учётом того, что у младенца росла температура, а на теле появились высыпания. Убитые горем родители обвиняют врачей в халатности, а министр здравоохранения Алла Нимеренко распорядилась провести внутреннее расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

По словам матери ребёнка, он родился абсолютно здоровым. Несколько дней назад во время прогулки она заметила, что у малыша поднялась температура, поэтому вызвала скорую помощь. Врачи ввели ребёнку парацетамол и доставили в больницу №1. По словам матери, первая проблема, с которой они столкнулись – это бюрократия. Жизненно важные минуты пролетели, пока она заполняла десятки документов, передаёт tv8.md.

– Задавали вопросы, какое у мамы образование, где папа работает, непонятно, какое это тогда имело значение. Ни врач, никто, не спустился осмотреть ребёнка. Это длилось минут 40. Сказали, что у них такие правила, – рассказала женщина.

В 10 часов вечера ребёнок был госпитализирован в отдел новорожденных. Врачи, без проведения какого-либо исследования, поставили диагноз «фарингит» и сказали матери утром принести ребёнка на анализы. В течение нескольких часов у ребёнка повысилась температура и высыпания. Малыш стал задыхаться и плакать без остановки.

– Пришёл врач, смотрела на него минут 10, достала телефон, стала его фотографировать и отсылать по вайберу, видимо, другому врачу. Никаких мер не предпринимали вообще, чтобы ввести ему какой-либо препарат, – вспоминает горем убитая мать.

В 5 часов утра ребёнок был переведён в реанимацию.

– Медсёстры стали выбегать из кабинета в другой кабинет и вносить аппарат за аппаратом в тот кабинет, где он лежал. Я, честно говоря, держала себя в руках, но когда я услышала, что они начали запускать сердце, я уже начала плакать, кричать. Массаж сердца делали, но он был мёртвый к тому моменту. Почему они начали все это делать только тогда, когда он уже умер? – вопрошает женщина.

По мнению родителей, малыша можно было спасти, если бы инфекцию определили вовремя. Этот факт подтверждают сами медики. По словам врачей, у ребёнка была менингококковая инфекция, которая не сразу была выявлена.

– Ребёнок был стабилен. Эволюция патологии была вялотекущей. Она как будто началась с минимальных симптомов вируса. Не было срочной необходимости собирать какие-либо анализы, – сообщила заместитель директора отдела неонатологии Дорина Ротару.

Несмотря на то, что врачи признали, что анализов в случае этого ребенка не проводилось, министр здравоохранения сказала, что получила сегодня отчет, в котором указано обратное.

– Судя по отчёту, анализы проводились каждые полчаса, которые отличаются. Они все приклеены к карте, – сообщила Алла Нимеренко.

Министерство здравоохранения инициировала расследование. Родители умершего ребенка обратились в полицию.