В столице злоумышленник напал на таксиста и угнал его автомобиль (ВИДЕО)

В столице злоумышленник напал на таксиста и угнал его автомобиль (ВИДЕО)

21-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за нападение с целью ограбления.

26 февраля в полицию обратился 33-летний водитель такси. Он сообщил, что пассажир напал на него и угнал автомобиль Toyota Prius. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

27 февраля подозреваемого удалось задержать, а машину обнаружили на улице Вадул-луй-Водэ сектора Чеканы. Задержанный признал свою вину.

Мужчину поместили под арест на 30 суток. Согласно действующему законодательству, ему грозит тюремный срок от 8 до 10 лет.

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