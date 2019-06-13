(ОБНОВЛЕНО) В столице женщина угрожает сброситься с крыши гостиницы

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Прибывшим к месту инцидента психологу и спасателям удалось убедить женщину спуститься с крыши. В настоящее время 21-летней виновнице событий оказывают психологическую помощь.

В полицию поступила информация о том, что женщина угрожает сброситься с крыши гостиницы “Националь”. К месту происшествия прибыли спасатели и психолог.

Как заявила для deschide.md сотрудник пресс-службы столичной полиции Светлана Скрипник, по предварительной информации речь идёт о молодой девушке, но точный возраст неизвестен.

На месте работают сотрудники полиции, спасатели, а также психолог, который пытается убедить девушку слезть с крыши здания. Пока мы не знаем причин, заставивших её решиться на этот жест, – уточнила Скрипник.