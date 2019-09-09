В столице зарегистрированы два новых случая подозрения на корь у детей

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Два ребёнка из муниципия Кишинёв были госпитализированы с подозрением на корь. Им ещё не исполнилось двух лет, они не получали вакцину. Случаи находятся в процессе исследования.

По данным пресс-службы Национального агентства общественного здоровья, с начала текущего года в Молдове были подтверждены 76 случаев кори, 22 из которых были импортированы из других стран. Заболевание регистрировалось в следующих районах:

Кишинёв – 46 случаев;

Дрокия – 18 случаев;

Окница – 6 случаев;

Яловены – 2 случая;

Бричаны, Единцы, Штефан-Водэ, Глодяны – по одному случаю.