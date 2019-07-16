В столице зарегистрирован очередной случай подозрения на корь

Ещё один случай подозрения на корь выявлен у девочки-подростка из столицы. Врачи взяли пробы и ждут лабораторных результатов.
По сообщению пресс-службы Национального агентства общественного здравоохранения, пациентка была привита в детстве, передаёт realitatea.md.
За последние 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 59 случаев кори, из которых 34 были выявлены за последние 2 месяца. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:
- Кишинёв – 29 случаев;
- Дрокия – 18 случаев;
- Окница – 6 случаев;
- Яловены – 2 случая;
- Бричаны – 1 случай;
- Единцы – 1 случай;
- Штефан-Водэ – 1 случай,
- Глодяны – 1 случай.
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