В столице зарегистрирован очередной случай подозрения на корь

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Ещё один случай подозрения на корь выявлен у девочки-подростка из столицы. Врачи взяли пробы и ждут лабораторных результатов.

По сообщению пресс-службы Национального агентства общественного здравоохранения, пациентка была привита в детстве, передаёт realitatea.md.

За последние 6 месяцев текущего года было зарегистрировано 59 случаев кори, из которых 34 были выявлены за последние 2 месяца. Территории, в которых с 1 января 2019 года регистрировались случаи кори:

Кишинёв – 29 случаев;

Дрокия – 18 случаев;

Окница – 6 случаев;

Яловены – 2 случая;

Бричаны – 1 случай;

Единцы – 1 случай;

Штефан-Водэ – 1 случай,

Глодяны – 1 случай.