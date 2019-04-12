В столице запланированы массовые отключения света

0

Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 12 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Дачия 47 – с 10:00 до 18:00.

ул. Мелестиу 8 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, Балканское шоссе 11, Басарабилор 1-25, 2-26, Кодрилор 8, 10, И. Буздуган 4-24, Мушатинилор 1-29 – с 10:00 до 16:30.

Сектор Центр:

ул. Щусева 74, 78 – с 09:30 до 17:00.

ул. Арборилор 18, Вырнав 1/1, 7, пер. Вырнав 1/1, Гренобля 106, Малина Микэ 11, 68/3, 72, Н. Костин 46, Тестимицану 20, 20/2, 22, 22/2, 22/3, 22/4, 23/2, 24A, 24/2, 24/3, 24/5, 26, 26/1, 26/2 – с 09:00 до 16:00.

ул Тестимицану 29/2 – с 10:00 до 12:30.

Сектор Чеканы:

ул. Заднипру 14/1, 14/7 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Браништий 3/2, 999, Д. Рышкану 29A, 29/1, 29/2, 31/1, 31/2, 33/2, 33/4, 33/5, 35/2 – с 09:25 до 17:25.

ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, 19, 27, Измаил 101, 103, 105, 105A, 109, 111, 116, Т. Владимиреску 1A, 1/7, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, 999 – с 09:20 до 17:00.

ул. Колина Пушкин 10, 15, 17, 23/3, 41, 43, Стамати 1-17, 2-16, И. Дончев 1-21, 2-22, И. Прункул 24, Моара Рошие 3, Арборе 1-7, 2-6, пер. Арборе 3/1, 4, 7, 7A – с 11:00 до 18:00.

ул. Флорилор 12/4, 14/1, 14/2 – с 09:30 до 17:30.

ул. В. Бадиу 7, 12, 16, Каля Орхеюлуй 93, Брынковяну 17-23, 18, 9001, Г. Мадан 14-44, 51-77, Лалелелор 1-7, 2-8, Лилиакулуй 1-7, 2, Магда Исанос 1-11, 2-10, Молдовица 2-19, 21-23, Комарова 3-7, пер. Комарова 1-7, 2 – с 10:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.