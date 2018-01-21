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В столице запечатлели рискованные игры детей на едва замерзшем озере в Долине Роз (ФОТО)

В столице запечатлели рискованные игры детей на едва замерзшем озере в Долине Роз (ФОТО)

Родителей, находившихся рядом, похоже, не волновала потенциальная опасность.

Очевидцы запечатлели опасную картину в столичном парке. На едва замерзшем озере в Долине роз беззаботно резвились дети. Несмотря на то, что лед тонкий, ребятня не побоялась дойти до самого центра водоема, сообщает publika.md.

Стоит отметить, что несмотря на низкие температуры воздуха, лед на озерах недостаточной толщины, и в случае нулевой и плюсовой температуры тает очень быстро.

Ранее стало известно, что появилась первая жертва мороза: 57-летняя женщина до смерти замерзла у собственного дома.

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