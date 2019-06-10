В столице зафиксировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной

В столице зафиксировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной

25 новых случаев заболевания скарлатиной было зарегистрировано в столице на минувшей неделе. 

Об этом сообщила на сегодняшнем оперативном заседании служб мэрии Кишинёва и.о. начальника Главного управления социальной помощи и здравоохранения Каролина Олару, пишет point.md со ссылкой на moldpres.md. Так, на прошлой неделе в муниципии зарегистрировано 25 новых случаев заболевания скарлатиной, четыре – эпидемическим паротитом и 36 – ветряной оспой.

В этот же период в профильные медучреждения Кишинева госпитализировано 11 больных туберкулезом. Количество зарегистрированных в столице случаев заболевания скарлатиной за последние два месяца выросло, а в середине апреля этого года десять детей из детского сада сектора Ботаника были госпитализированы со скарлатиной.

Скарлатина представляет собой острую инфекцию с преимущественным поражением ротоглотки и выраженной интоксикацией. Возбудителем скарлатины является стрептококк группы А, который передается от больного контактным или воздушно-капельным путем.

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