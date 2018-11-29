В столице задержаны “спиртовые бизнесмены” (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала криминальную группу, занимающуюся незаконным изготовлением и продажей крепких алкогольных напитков в Кишинёве.

Было установлено, что задержанные лица подделывали крепкие алкогольные напитки, такие как: виски, водка, бренди и т. д. Большая часть контрафактных напитков реализовывалась как в магазинах, так и на рынках столицы. Поддельный алкоголь хранился на нескольких складах в районе Центрального рынка.

28 ноября сотрудники Прокуратуры совместно с Национальным инспекторатом расследований провели обыски по 13 локациям (дома, склады, автомобили, подпольные цеха и т. д.). В результате были изъяты коробки с пустыми бутылками с надписью «Бардар», 100 бутылок с надписью «питьевой спирт 96,6 г. Тирасполь», этикетки с надписью «этиловый спирт», глюкоза, 2 750 пустых бутылок объемом 1 литр, бутылки без акцизных марок «Calaraș», «Kvint», «Bardar», 2 500 литров алкоголя, 1 000 стеклянных бутылок с разными названиями без акцизных марок.

В тот же день был арестован сотрудник полиции, который продавал около 350 литров этилового спирта, пользуясь своим служебным положением и преследуя свои материальные интересы и материальные интересы третьих лиц. Задержанный перевозил алкоголь из Приднестровья в Кишинёв с целью последующей реализации, в том числе на территории столичного Центрального рынка. Полицейский был задержан на 72 часа.

Также было установлено, что ежедневно на Центральный рынок поставляется этиловый спирт в больших количествах. Алкоголь хранился вблизи территории рынка, после чего его продавали по цене 50-60 леев за литр.

Лицам, виновным в уклонении от уплаты налогов от продажи подакцизных товаров, грозит лишение свободы на срок до 10 лет.