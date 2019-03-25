В столице задержаны рецидивисты: они ограбили машины более чем на 30 тысяч (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали двух жителей столицы в возрасте 33 и 43 лет, подозреваемых в кражах и разбойном нападении.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, инцидент произошёл 19 марта, во дворе жилого дома, расположенного на улице Алеку Руссо столичного сектора Рышкановка. Подозреваемые повредили дверь автомобиля марки Citroen Jumper, чтобы ограбить его. В этот момент их застал 40-летний владелец машины, но злоумышленников это не остановило – они продолжили “чистить” автомобиль у хозяина на глазах. После этого преступники и вовсе напали на мужчину и пригрозили ему ножом.

В ходе расследования полиция установила, что воры в то утро ограбили два автомобиля марок Mitsubishi и Citroen, в результате чего украли мобильные телефоны, набор ключей и шлифовальную машину. Своими преступными действиями они нанесли ущерб владельцам машин в размере 32 500 леев.

Примечательно, что мужчины уже отбывали наказание за кражи и преступления, связанные с наркотиками, а один из подозреваемых, 43-летний мужчина, был недавно освобождён из тюрьмы. Мужчины были арестованы на 30 суток. Им грозит тюремное заключение на срок от 8 до 10 лет за кражу и разбой.