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В столице задержаны карманники, орудовавшие в маршрутке №113 (ВИДЕО)

В столице задержаны карманники, орудовавшие в маршрутке №113 (ВИДЕО)

Двое мужчин подозреваются в совершении кражи во время поездки на маршрутке №113. 

По предварительной информации, мужчины в возрасте 30 и 32 лет соответственно вытащили кошелек с деньгами и банковскими картами из кармана 40-летней пассажирки маршрутки. Впоследствии злоумышленников задержали. Украденные ценности были при них. Ранее они уже были задержаны за аналогичные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, против мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 4 лет тюремного заключения.

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