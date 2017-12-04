В столице задержаны карманники, орудовавшие в маршрутке №113 (ВИДЕО)

Двое мужчин подозреваются в совершении кражи во время поездки на маршрутке №113.

По предварительной информации, мужчины в возрасте 30 и 32 лет соответственно вытащили кошелек с деньгами и банковскими картами из кармана 40-летней пассажирки маршрутки. Впоследствии злоумышленников задержали. Украденные ценности были при них. Ранее они уже были задержаны за аналогичные правонарушения.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, против мужчин возбуждено уголовное дело. Им грозит до 4 лет тюремного заключения.