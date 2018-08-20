В столице задержаны 4 карманника: они находили жертв в общественном транспорте и на рынках (ВИДЕО)

Сотрудники полиции Кишинёва задержали по «горячим» следам четырёх карманников в возрасте от 32 до 44 лет и проживающих в столице. Все они были ранее судимы за аналогичные преступления.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, первого подозреваемого задержали 30 июля. По версии следствия подозреваемый украл кошелёк 62-летнего пассажира троллейбуса №24. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 600 леев. Второй случай произошёл 1 августа в секторе Центр, когда двое мужчин в возрасте 35 и 44 лет вытащили из кармана 26-летнего мужчины кошелёк, в котором находились документы и 5 000 леев. Подозреваемые были найдены по «горячим» следам.

Ещё один подозреваемый был задержан 5 августа по обвинению в краже кошелька у 73-летнего мужчины. Инцидент произошёл на центральном рынке Кишинёва. По словам жертвы карманника, в кошельке находились документы, удостоверяющие личность, и деньги в сумме 450 леев.

В ходе допроса все подозреваемые признали свою вину. Украденное имущество было возвращено настоящим владельцам. По факту карманных краж заведены уголовные дела. Подозреваемым грозит штраф в размере до 17 000 леев, 240 часов общественных работ или тюремное заключение на срок до 2 лет.