В столице задержан вор-рецидивист, “посещавший” больницы и школы (ВИДЕО)

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38 летний житель столицы был задержан сотрудниками инспектората полиции сектора Рышкановка за совершение нескольких краж в учебных заведениях и больницах. Ранее мужчина был судим за аналогичные преступления.

Согласно информации, предоставленной полицией, в период с сентября по январь подозреваемый совершил, по крайней мере, 12 краж в секторе Рышкановка. Задержанный признал свою вину и рассказал, что беспрепятственно проникал в служебные помещения и общественные раздевалки, откуда крал личные вещи. Впоследствии мужчина продавал их по символическим ценам, а деньги тратил на личные нужды. Таким образом, суммарный ущерб составил около 41 500 леев.

Нарушитель был задержан на 30 дней. Ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.