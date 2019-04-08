В столице задержан вор-рецидивист, орудовавший на стройплощадке (ВИДЕО)

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47-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Рышкановка за совершение кражи. Ранее мужчину судили за различные правонарушения.

Инцидент произошёл осенью 2018 года. Задержанный работал грузчиком на строительной площадке, откуда вынес несколько инструментов. После задержания подозреваемый признал свою вину.

В то же время было установлено, что мужчина был ранее объявлен в розыск за мошенничество и приговорён к 12 годам лишения свободы.

Подозреваемый задержан на 30 дней. Обстоятельства инцидента выясняются.