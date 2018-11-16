В столице задержан мужчина, разыскиваемый за незаконный оборот наркотиков

В ночь на 15 ноября 2018 года, около 01:55, экипаж столичной 1001-й воинской части карабинеров задержал лицо, ранее объявленное в розыск.

Во время патрулирования улиц в столичном районе Ботаника карабинеры получили информацию о том, что некий мужчина угрожает ножом другому мужчине в подъезде одного из домов на улице Куза-Водэ.

Прибыв на место происшествия, карабинеры увидели подозрительного мужчину, который вышел из подъезда и, увидев патрульный экипаж, попытался убежать.

Мужчину задержали и сопроводили в Комиссариат полиции сектора Ботаника для установления личности. В результате проверки было установлено, что 18-летнего молодого человека разыскивают по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств.