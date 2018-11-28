В столице задержан квартирный вор-рецидивист (ВИДЕО)

Сотрудники следственного отдела столичного сектора Рышкань задержали 47-летнего уроженца Шолданешт, подозреваемого в краже.

16 ноября в полицию поступил звонок от 36-летнего мужчины, который сообщил, что его квартиру ограбили. На месте происшествия полиция установила, что вор пробрался в жилище через окно.

Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции при поддержке сотрудников «Fulger». В ходе следствия полиция обнаружила, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение краж. По имеющимся данным, мужчина замешан ещё в трёх случаях кражи, совершённых на территории сектора Рышкань. Задержанный признал свою вину. Ущерб, причинённый потерпевшему, составил 11 000 леев.

Мужчина задержан на 30 дней. В соответствии с действующим законодательством, ему грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.