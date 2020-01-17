В столице задержан квартирный вор-рецидивист (ВИДЕО)

В столице задержан квартирный вор-рецидивист (ВИДЕО)

30-летний житель Теленештского района был задержан сотрудниками полиции сектора Чеканы за кражу. Задержанный и ранее привлекался за аналогичные преступления, а в данный момент ему грозила уголовная ответственность за вождение автомобиля в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Утром 13 января в полицию обратилась женщина и заявила, что в её квартиру проник незнакомец и обокрал. На месте происшествия 68-летняя домовладелица сообщила правоохранительным органам, что мужчина, применив физическую силу, украл мобильный телефон, швейную машину, деньги и инвалидную коляску, после чего с похищенным товаром скрылся в неизвестном направлении. Нанесённый ущерб составил около 2 500 леев.

Вскоре местонахождение подозреваемого было установлено. В результате обысков в арендованном мужчиной жилище были обнаружены похищенные товары.

Нарушитель сознался в содеянном и был задержан на 72 часа. Согласно закону, подобное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

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